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В 2022 году счета в грузинских банках открыли 109 949 граждан РФ
17.02.2023 17:51
В 2022 году счета в грузинских коммерческих банках открыли 109 949 человек-резидентов РФ – такую информацию распространил Национальный банк Грузии..
При этом количество счетов может быть больше, так как конкретное лицо могло открыть более одного счета в разных банках.
По данным МВД Грузии в 2022 году в страну приехали, но обратно в Россию не выехали около 112 000 граждан РФ. При этом точных цифр по масштабам миграции в Грузию из России нет, так как многие россияне, в том числе и те, кто открыл в банках счета, позднее перебрались в другие страны.
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