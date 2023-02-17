

В 2022 году счета в грузинских банках открыли 109 949 граждан РФ

17.02.2023 17:51





В 2022 году счета в грузинских коммерческих банках открыли 109 949 человек-резидентов РФ – такую информацию распространил Национальный банк Грузии..



При этом количество счетов может быть больше, так как конкретное лицо могло открыть более одного счета в разных банках.





По данным МВД Грузии в 2022 году в страну приехали, но обратно в Россию не выехали около 112 000 граждан РФ. При этом точных цифр по масштабам миграции в Грузию из России нет, так как многие россияне, в том числе и те, кто открыл в банках счета, позднее перебрались в другие страны.





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