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Президент ЕБРР: В Грузии мы осуществили инвестиции в размере 5 млрд евро


18.02.2023   17:43


Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо прокомментировала встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Twitter.

Как отмечает Одиль Рено-Бассо, EBRD инвестировал в Грузию 5 миллиардов евро и желает сделать больше, в частности, поддержать будущие реформы.

«На сегодняшний день в Грузии мы осуществили инвестиции в размере 5 млрд евро, 80 процентов которых сконцентрированы в частном секторе.

Европейский банк реконструкции и развития очень хочет сделать больше и поддержать будущие реформы.

Следовательно, было приятно встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили здесь, в Германии, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — пишет Одиль Рено-Бассо в социальной сети Twitter.


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