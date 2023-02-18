

Президент ЕБРР: В Грузии мы осуществили инвестиции в размере 5 млрд евро

18.02.2023 17:43





Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо прокомментировала встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Twitter.



Как отмечает Одиль Рено-Бассо, EBRD инвестировал в Грузию 5 миллиардов евро и желает сделать больше, в частности, поддержать будущие реформы.



«На сегодняшний день в Грузии мы осуществили инвестиции в размере 5 млрд евро, 80 процентов которых сконцентрированы в частном секторе.



Европейский банк реконструкции и развития очень хочет сделать больше и поддержать будущие реформы.



Следовательно, было приятно встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили здесь, в Германии, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — пишет Одиль Рено-Бассо в социальной сети Twitter.





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