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Президент ЕБРР: В Грузии мы осуществили инвестиции в размере 5 млрд евро
18.02.2023 17:43
Президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо прокомментировала встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Twitter.
Как отмечает Одиль Рено-Бассо, EBRD инвестировал в Грузию 5 миллиардов евро и желает сделать больше, в частности, поддержать будущие реформы.
«На сегодняшний день в Грузии мы осуществили инвестиции в размере 5 млрд евро, 80 процентов которых сконцентрированы в частном секторе.
Европейский банк реконструкции и развития очень хочет сделать больше и поддержать будущие реформы.
Следовательно, было приятно встретиться с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили здесь, в Германии, в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», — пишет Одиль Рено-Бассо в социальной сети Twitter.
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