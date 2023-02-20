

"Грузстат": По предварительным данным, в январе 2023 года внешнеторговый оборот в Грузии увеличился на 29,1%

20.02.2023 12:04





По предварительным данным Национальной службы статистики, в январе 2023 года внешнеторговый оборот в Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил 1 461,8 млн. долларов, что на 29,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.



По сообщению «Грузстата», отсюда экспорт составил 459,0 млн. долларов, т.е увеличился на 38,5%, а импорт — 1002,8 млн. долларов, рост 25,2%. Отрицательное сальдо торгового баланса Грузии в январе 2023 года составило 543,9 млн. долларов, что является 37,2% от всего объема внешнеторгового оборота.



Вместе с тем, по информации «Грузстата», в январе 2023 года доля 10-ти крупнейших торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 68,4%. Крупнейшими торговыми партнерами Грузии являются: Россия — 263,6 млн. долларов, Турция — 196,1 млн. долларов и Азербайджан — 120,4 млн. долларов.





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