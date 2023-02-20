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Гарибашвили: Строительство порта Анаклия начнется в этом году
20.02.2023 15:52
«Сегодня мы начнем официально действовать, что касается строительства порта Анаклия, которое начнется в этом году», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на сегодняшнем заседании правительства.
По словам премьер-министра, 51% порта будет принадлежать государству, а на 49% будет объявлен международный тендер, хотя правительство не будет ждать прихода инвестора и работы начнутся уже в этом году.
Как отметил Ираклий Гарибашвили, активно продолжается строительство дорог и автомагистралей, расширение аэропорта и работа над другими концепциями.
«Наша задача – в этом году начать строительство порта Анаклия. Также активно продолжается строительство дорог и автомагистралей, мы активно работаем над расширением аэропорта и другими концепциями. Так что у нас есть позитивные новости по всем направлениям», — сказал Ираклий Гарибашвили.
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