

НБГ оштрафовал банк Иванишвили за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег

01.03.2023 15:56





Национальный банк Грузии (НБГ) оштрафовал банк «Карту», основанный бывшим премьер-министром, учредителем правящей партии «Грузинская мечта» Бидзиной Иванишвили, на 64 000 лари.



В заявлении, опубликованном НБГ, говорится, что семь нарушений касались Закона «О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма» и правил, установленных в соответствии с этим законом. Один случай касался неисполнения соответствующих мер НБГ в отношении политически активного лица.



9 февраля Парламент Грузии в ускоренном порядке принял поправки в Органический закон о Национальном банке. Перед принятием изменений Национальный банк заявил, что не считает законодательную инициативу целесообразной, поскольку предусмотренные изменения в системе управления могут ограничить независимость банка. 24 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на поправки и заявила, что они «не являются ни необходимыми, ни срочными, ни аргументированными!».



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