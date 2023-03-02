

Accor расширяет присутствие в Грузии

02.03.2023 14:34





Accor, ведущая мировая гостиничная группа, откроет новый отель под брендом ibis в Международном аэропорту Тбилиси благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве с компанией Fujin Silk Properties LLC, базирующейся в Грузии. Открытие запланировано на 2024 год.



«Мы рады сообщить о подписании нового отеля под всемирно известным брендом ibis в одном из важнейших хабов Грузии – Международном аэропорту Тбилиси, ежегодно принимающем более 3 миллионов человек. Уверен, что новый проект станет настоящей находкой как для туристов и гостей города, так и для деловых путешественников и транзитных пассажиров, а уютные номера и удобная мобильная регистрация в сочетании с привлекательными ценами на проживание скрасят ожидание во время долгой пересадки или перед дальней дорогой», – отмечает Алексис Деларофф, Генеральный директор Accor New East Europe.



Новый ibis расположится в новом отдельно стоящем здании, в 15 километрах от столицы и всего в нескольких минутах ходьбы от Международного аэропорта Тбилиси (TBS). В шаговой доступности от проекта находится также железнодорожная станция и автовокзал. Гости смогут быстро добраться до центра Тбилиси, известного своей самобытной архитектурой, представляющей собой эклектичную смесь средневековых, неоклассических и модернистских построек. Грузия, известная уникальными кулинарными традициями, является прекрасным гастрономическим и туристическим направлением, а также одним из старейших винодельческих регионов мира – ее история виноделия началась около 8000 лет назад. В 2022 году популярный журнал National Geographic Travel в своем новом путеводителе включил Тбилиси в список 100 лучших городов для посещения.



Участие известного французского архитектора совместно с ведущей локальной командой архитекторов из Art Studio, несомненно, станет важной отличительной чертой проекта. «Этот проект является первым шагом на пути к изменению урбанистического облика района – он знаменует собой будущее развитие городской зоны аэропорта Тбилиси», — отмечает французский архитектор Клеман Бланше.



Отель предложит для размещения гостей 72 комфортабельных номера, оформленных в соответствии с одной из современных дизайн-концепций бренда ibis – Plaza. В просторном лобби разместится бар, приглашая гостей к общению и встречам с друзьями. Номера в концепции Plaza продолжают тему непринужденного, теплого, живого стиля с элементами из дерева и металла в оформлении. В каждом номере гости найдут все необходимое для комфортного проживания, в том числе рабочее место и инновационную кровать Sweet Bed для крепкого сна. Отель предложит ранний и поздний завтрак в ресторане ibis Kitchen и бесплатный доступ к Wi-Fi.



Помимо отеля ibis в здании будет расположен современный бизнес-центр, конференц-залы и винный магазин, где будут представлены коллекции известных производителей, тем самым отдавая дань грузинским винным традициям и культурному наследию страны.



Открытие нового ibis в аэропорту Тбилиси запланировано на 2024 год.



«У нас есть долгосрочное видение по созданию совершенно нового туристического и развлекательного центра в Международном аэропорту Тбилиси. Первый отель ibis в аэропорту — это первый шаг к более масштабным и смелым планам. Следующие этапы проекта в Тбилисском аэропорту включают более 30 000 квадратных метров застройки, чтобы вернуть былую славу городу Шёлкового пути. Мы искренне благодарны правительству Грузии за постоянную поддержку и высокую оценку иностранных инвестиций. Без них мы бы не справились», — добавляет Генеральный директор компании Fujin Silk Properties LLC.







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