

Грузия принимает участие в японской выставке "Foodex Japan 2023"

07.03.2023 19:28





Грузия принимает участие в международной выставке продуктов питания и напитков в Японии (Foodex Japan 2023) в Токио, сообщает пресс-служба Национального агентства вина.



В выставке из Грузии принимают участие 16 компаний производителей вина.



"Участие в данной выставке является лучшей возможностью популяризации продукции в Японии, входа на рынок и основания, также поиска японских компании-дистрибьюторов", – говорится в сообщении агентства.



Выставка проходит с 1976 года и она является одной из самых масштабных мероприятий Азии. Грузинские компании имеют возможность участия в данной выставке с 2015 года.



После пандемии коронавируса, то есть после 2019 года, это будет самым масштабным представлением грузинского вина в Японии, отметили в агентства вина.



В рамках выставки представители Национального агентства вина проведут встречи с японскими маркетинговыми и консультационными компаниями.



Япония является одним из стратегических рынков Грузии, где первое масштабное представление грузинского вина состоялось в 2014 году. В последующие годы грузинские компании принимали участие в выставках "Foodex Japan" и "Wine and Gourmet Japan".



Для японских профессионалов отрасли и журналистов состоялись туры в Грузии, грузинское вино представили в разных городах Японии.



В результате осуществленных активностей экспорт грузинского вина в Японии возрастает. По данным 2022 года, из Грузии в Японию был осуществлен экспорт 231 тысячи литров вина, что на 68% больше по сравнению с показателем 2021 года.





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