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Проходит первая встреча почетного совета «Платформы Черного моря»
10.03.2023 12:06
Проходит первая встреча почетного совета «Платформы Черного моря» (BSP), организованная бизнес-советом ЕС-Грузия при поддержке USAID.
Во встрече почетного совета принимают участие представители министерств экономики и иностранных дел, а также других соответствующих государственных ведомств, руководители Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка, главы дипломатических миссий, эксперты, основные секторальные компании и бизнес-ассоциации.
В ходе встречи будут рассмотрены следующие вопросы: подводный электрический кабель между Грузией и ЕС, подводный оптоволоконный кабель, паромное сообщение между Поти и Констанца, дигитализация среднего коридора, увеличение пропускной способности портов в Грузии.
Вместе с тем, на сегодняшней встрече был подписан меморандум о сотрудничестве между «Платформой Черного моря» и «Консультативной группой по политике и менеджменту».
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