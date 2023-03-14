

Cемья Патаркацишвили заявила протест по поводу судьбы активов IDS Borjomi International в Украине

14.03.2023 19:18





Семья покойного грузинского миллионера Бадри Патаркацишвили, владеющая 34,83% холдинга IDS Borjomi International, заявила о незаконности действий украинского правительства, сообщает BM.ge.



Речь идет об активах компании минеральных вод «Моршинская», входящей в группу. Агентство по управлению активами Украины (АРМА) объявила конкурсный отбор управляющего для арестованных корпоративных прав двух иностранных компаний, работающих в сфере производства и реализации минеральных вод, 10 февраля 2022 года.



По мнению семьи Патаркацишвили , миноритарных акционеров холдинга IDS Borjomi, этот процесс нарушает их права собственности как участников, не состоящих ни под какими санкциями.



Владельцами контрольного пакета холдинга IDS Borjomi International были попавшие под санкции олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.



«Мы искренне поддерживаем Украину в борьбе с агрессором. Меньше всего нам сейчас хотелось бы использовать ресурсы Министерства юстиции Украины и Генеральной прокуратуры для рассмотрения дел о нарушении прав собственности в международных судах.



Несмотря на то, что у нас есть большой опыт возврата активов через международные суды, мы хотели бы не использовать его в данной ситуации…



Просим Генеральную прокуратуру провести расследование обоснованности ареста и передачи активов, а также дать правовую оценку фактическому аресту активов тех акционеров, которые не подлежат санкциям в результате передачи имущества в иное управление», — говорится в заявлении.





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