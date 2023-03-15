

Credit Suisse обратился за публичной поддержкой к Центробанку Швейцарии

15.03.2023 22:06





Credit Suisse попросил Национальный банк Швейцарии публично поддержать его, после того как его акции рухнули в среду на 31%, потащив за собой фондовые рынки – на следующий день после того, как те немного отдышались после краха американского Silicon Valley Bank (SVB). Стоимость кредитных дефолтных свопов (CDS), оценивающих вероятность неплатежеспособности Credit Suisse, почти в три раза превысила уровень, наблюдавшийся во время мирового финансового кризиса 2008 г.



Credit Suisse также попросил о поддержке финансовый регулирующий орган Швейцарии, рассказали Financial Times два знающих об этом человека. Пока ни ЦБ, ни Finma не делали публичных заявлений.



Всего за несколько часов до этого председатель совета директоров Credit Suisse Аксель Леманн заявил, что у банка сильный баланс и речи о том, что ему может требоваться помощь государства, нет. Об этом он сказал на финансовой конференции в Саудовской Аравии.



По иронии судьбы именно саудовский акционер швейцарского банка спровоцировал в среду обрушение его котировок (хотя проблемы преследуют Credit Suisse уже давно, за два с небольшим года его акции упали на 82% – и это до сегодняшнего обвала). Saudi National Bank, который в 2022 г. приобрел 10% акций Credit Suisse и помог тому привлечь в капитал 4 млрд швейцарских франков, исключил предоставление дополнительной финансовой поддержки. После этого котировки полетели вниз, и рыночная стоимость банка упала ниже 7 млрд франков.



Во вторник Credit Suisse сообщил, что его аудитор PwC нашел «существенные слабые места» в системе контроля финансовой отчетности банка. На прошлой неделе он отложил публикацию годового отчета, после того как Комиссия по ценным бумагам и биржам США потребовала предоставить дополнительные сведения о выявленных проблемах.



Стоимость однолетних CDS (рыночной страховки от дефолта по однолетним долговым обязательствам банка) подскочила в среду с менее 200 до более 800 пунктов. Это в 14 с лишним раз выше среднего значения за 20 лет. В 2008 г. стоимость таких свопов не превышала 300 пунктов.



Цены долларовых облигаций Credit Suisse с разными сроками погашения упали до 65-73% от номинала.



«Вмешательство Национального банка Швейцарии и предоставление им финансовой поддержки выглядит неизбежным, – сказал FT Октавио Марензи, аналитик Opimas. – Он и правительство прекрасно осознают, что крах Credit Suisse или даже любые потери вкладчиков подорвут репутацию Швейцарии как мирового финансового центра».



Активы Credit Suisse составляли на конец 2022 г. $580 млрд, тогда как у SVB – $209 млрд на март. Крах SVB, имевшего депозиты на $175 млрд, стал вторым по масштабам в банковской истории США, а Signature Bank, который власти закрыли в воскресенье, – третьим ($110,4 млрд активов и $88,6 – депозитов).



Европейский центробанк попросил банки региона сообщить об их рисках, связанных с Credit Suisse, сказал FT знающий об этом человек. Так же поступили Министерство финансов и Федеральная резервная система США, сообщил источник Bloomberg.





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