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Международные аэропорты Тбилиси и Батуми вошли в десятку лучших
16.03.2023 17:43
Международные аэропорты Тбилиси и Батуми вошли в десятку лучших аэропортов Восточной Европы на церемонии вручения наград Skytrax World Airport Awards 2023, сообщает управляющая компания TAV Georgia.
При этом Тбилисский международный аэропорт вошел в первую пятерку и был включен в категорию в десятый раз, а аэропорт Батуми – во второй раз.
В числе лидеров также аэропорты Будапешта, Таллина, Риги и Софии.
Skytrax — влиятельная британская консалтинговая компания, которая с 1999 года занимается исследованиями и оценкой качества обслуживания в аэропортах и авиакомпаниях по всему миру.
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