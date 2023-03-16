

Международные аэропорты Тбилиси и Батуми вошли в десятку лучших

16.03.2023 17:43





Международные аэропорты Тбилиси и Батуми вошли в десятку лучших аэропортов Восточной Европы на церемонии вручения наград Skytrax World Airport Awards 2023, сообщает управляющая компания TAV Georgia.



При этом Тбилисский международный аэропорт вошел в первую пятерку и был включен в категорию в десятый раз, а аэропорт Батуми – во второй раз.



В числе лидеров также аэропорты Будапешта, Таллина, Риги и Софии.



Skytrax — влиятельная британская консалтинговая компания, которая с 1999 года занимается исследованиями и оценкой качества обслуживания в аэропортах и авиакомпаниях по всему миру.







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