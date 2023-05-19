

Санкционированная Украиной российская авиакомпания получила разрешение на полеты в Грузию

19.05.2023 11:16





Агентство гражданской авиации Грузии предоставило право на выполнение полетов из России в Грузию еще одной российской авиакомпании - Red Wings.



«С июня этого года авиакомпания Red Wings начинает выполнять рейсы по направлениям Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. Авиакомпания не входит в черный список ЕС, но входит в список санкционированных Украиной компаний.



Red Wings будет выполнять многократные чартерные рейсы по направлению Сочи – Тбилиси – Сочи со 2 июня текущего года, 3 раза в неделю, каждый понедельник, среду и пятницу. В эти же дни авиакомпания будет летать по линии Москва-Кутаиси-Москва.



Агентство гражданской авиации Грузии выдало авиакомпании необходимое разрешение 18 мая этого года.





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