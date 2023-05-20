

Европа требует от Газпрома $17 млрд за недопоставленный газ

20.05.2023 12:53





Отключение газа странам Европы в попытке «заморозить» клиентов на единственном крупном экспортном рынке может дорого обойтись «Газпрому».



Европейские компании одна за другой подают к российской газовой монополии иски о взыскании убытков, общая сумма которых перевалила за $17 млрд.



В четверг о начале арбитражного разбирательства с “Газпромом” объявила польская Europol Gaz. Компания, управлявшая польским участком трубопровода “Ямал-Европа”, который качал газ из Западной Сибири потребителям в Германии, требует 6 млрд злотых, или $1,45 млрд.



Эта сумма включает просроченные платежи за транспортировку газа на 850 млн злотых и еще 5 млрд злотых “упущенной прибыли”, рассказал министр государственных активов Польши Яцек Сасин.



Иски против “Газпрома” уже подали около 10 компаний. Рекордный - на $12,5 млрд - поступил от немецкой Uniper, покупавшей в России 20 млрд кубометров газа ежегодно.



Будучи крупнейшим импортером российского газа в Германии и одним из инвесторов проекта «Северный поток — 2», Uniper оказалась на грани банкротства и была де-факто национализирована после того, как осталась без ключевого поставщика и была вынуждена закупать топливо по взлетевшим ценам на спотовом рынке. На спасение компании правительство ФРГ потратило 29 млрд евро.



Еще около $1 млрд от «Газпрома» требует RWE - другой немецкий импортер газа, получавший 1 млрд кубометров в год.



Французская Engie потребовала от “Газпрома” около $1,3 млрд с учетом импорта на 2 млрд кубометров в год, оценивал ранее аналитик БКС Рональд Смит.



Итальянская Eni подала иск в мае, не раскрывая его сумму. Однако с учетом объема закупок - около 20 млрд евро - он может исчисляться миллиардами евро, как и у немецких импортеров.





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