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Первый самолет Georgian Airways совершил посадку в Москве


20.05.2023   14:35


Первый самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, совершивший после четырехлетнего перерыва прямой рейс Тбилиси - Москва, приземлился в аэропорту Внуково, - информацию распространяют российские СМИ.

По их информации, самолет был загружен примерно на 80 процентов.

Компания получила разрешение на выполнение полетов 16 мая.

Для правки, самолет российской авиакомпании приземлился в Тбилисском международном аэропорту 19 мая в 13:00, совершив первый прямой рейс в Грузию с 2019 года.

Рейс Москва-Тбилиси выполнила авиакомпания «Азимут». Параллельно на территории аэропорта в знак протеста шла акция. Полиция была мобилизована как по внутреннему, так и по внешнему периметру аэропорта. Они строго контролировали поток пассажиров, входящих в аэропорт.


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