

В Армении сообщили о начале грузоперевозок между Батуми и Новороссийском

22.05.2023 12:19





Между Грузией и Россией начаты грузовые перевозки по морю, сообщило армянское информагентство «Арменпресс» со ссылкой на директора компании C&M International Давида Илояна.



По его словам, в этом направлении уже были осуществлены две грузоперевозки. Рейсы, предположительно, будут еженедельными.



«На сегодняшний день наш корабль может перевозить 350 контейнеров. 18 апреля мы успешно завершили первую перевозку. Планируем один регулярный еженедельный рейс между Новороссийском и Батуми и обратно. Параллельно спросу, по мере необходимости мы сможем увеличить количество перевозок в 2-3 раза. Сейчас самое главное - осуществлять регулярные, стабильные перевозки раз в неделю», – подчеркнул Давид Илоян.



В Ереване говорят, что новый маршрут – альтернатива дороги через Верхний Ларс.



«Мы можем гарантировать стабильные сроки и стабильные цены на грузоперевозки, что во многих случаях невозможно в случае перевозки грузов наземным путем. При больших потоках грузовых автомобилей пропускной способности Верхнего Ларса бывает недостаточно, постоянно возникают проблемы. Экспортеры или импортеры не могут вовремя доставить продукцию своим партнерам. В случае морского пути таких проблем не будет. У нас был лишь один путь - Верхний Ларс, сегодня есть и второй», – сказал Илоян, добавив, что если часть грузоперевозок будет осуществляться морским путем, то уменьшится и поток автомобилей на Верхнем Ларсе, в результате и туристам будет легче передвигаться.



В грузинском правительстве сообщение армянской компании пока не комментировали.





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