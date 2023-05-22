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Гарибашвили примет участие в экономическом форуме в Катаре


22.05.2023   17:33


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Катар, где примет участие в ежегодном экономическом форуме высокого уровня. Информацию распространяет администрация правительства.

«Форум проводится под патронажем эмира Катара и при организации агентства Bloomberg.

Ираклий Гарибашвили выступит на соответствующей панельной дискуссии, проводимой в рамках экономического форума.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня.

В составе делегации, которой руководит глава правительства, вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе», — говорится в информации.


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