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Гарибашвили примет участие в экономическом форуме в Катаре
22.05.2023 17:33
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отбыл в Катар, где примет участие в ежегодном экономическом форуме высокого уровня. Информацию распространяет администрация правительства.
«Форум проводится под патронажем эмира Катара и при организации агентства Bloomberg.
Ираклий Гарибашвили выступит на соответствующей панельной дискуссии, проводимой в рамках экономического форума.
В рамках визита запланированы двусторонние встречи высокого уровня.
В составе делегации, которой руководит глава правительства, вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе», — говорится в информации.
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