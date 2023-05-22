

Увеличен перечень хронических и онкологических препаратов с верхним ценовым пределом

22.05.2023 18:39









«До конца года механизм референтного ценообразования будет расширен на 7 тысяч препаратов. Цель реформы – снизить стоимость медицины в стране. Согласно изменению, фармацевтические компании должны ориентироваться на установленные цены. Если аптеки реализуют лекарства по цене выше указанной, они будут оштрафованы», — говорится в информации Минздрава.



Напомним, в целях повышения доступности лекарств для населения государство установило максимальный предел цен на хронические и онкологические препараты, выше которого их продажа запрещалась. В результате изменения цена лекарственного препарата снизится в среднем на 40%. Информацию о перечне лекарственных средств и максимальном ценовом пределе можно найти

По информации Минздрава Грузии, список лекарств, на которые распространяется референтная цена, увеличился. Верхний предел цены установлен более чем на 1600 хронических и онкологических препаратов.«До конца года механизм референтного ценообразования будет расширен на 7 тысяч препаратов. Цель реформы – снизить стоимость медицины в стране. Согласно изменению, фармацевтические компании должны ориентироваться на установленные цены. Если аптеки реализуют лекарства по цене выше указанной, они будут оштрафованы», — говорится в информации Минздрава.Напомним, в целях повышения доступности лекарств для населения государство установило максимальный предел цен на хронические и онкологические препараты, выше которого их продажа запрещалась. В результате изменения цена лекарственного препарата снизится в среднем на 40%. Информацию о перечне лекарственных средств и максимальном ценовом пределе можно найти по ссылке





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