|
|
|
Увеличен перечень хронических и онкологических препаратов с верхним ценовым пределом
22.05.2023 18:39
По информации Минздрава Грузии, список лекарств, на которые распространяется референтная цена, увеличился. Верхний предел цены установлен более чем на 1600 хронических и онкологических препаратов.
«До конца года механизм референтного ценообразования будет расширен на 7 тысяч препаратов. Цель реформы – снизить стоимость медицины в стране. Согласно изменению, фармацевтические компании должны ориентироваться на установленные цены. Если аптеки реализуют лекарства по цене выше указанной, они будут оштрафованы», — говорится в информации Минздрава.
Напомним, в целях повышения доступности лекарств для населения государство установило максимальный предел цен на хронические и онкологические препараты, выше которого их продажа запрещалась. В результате изменения цена лекарственного препарата снизится в среднем на 40%. Информацию о перечне лекарственных средств и максимальном ценовом пределе можно найти по ссылке.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна