

ЕС отказался подключать Россельхозбанк к SWIFT в рамках зерновой сделки

22.05.2023 22:09





Евросоюз не будет переподключать Россельхозбанк к SWIFT до окончания войны в Украине. Это же касается всех остальных российских банков, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



«Что касается де-SWIFT-инга российских банков — это часть санкций, введенных Евросоюзом и другими странами в ответ на войну России в Украине», — сказал Стано «Известиям». Он добавил, что ограничения будут смягчены или вовсе сняты, если Москва завершит конфликт.



При этом Россия требует подсоединения Россельхозбанка к SWIFT в рамках зерновой сделки с ООН, Турцией и Украиной. «Переподключение Россельхозбанка, который обеспечивает большинство транзакций по сельскохозяйственным вопросам, сельскохозяйственным операциям, является ключевым вопросом. Без этого, естественно, мы просто не можем продвигаться вперед», — говорил замглавы МИД Сергей Вершинин.



Москва продлила свое участие в черноморской инициативе до 17 июля включительно, но если ЕС не выполнит требование, Россия выйдет из соглашения, поскольку это затрудняет торговлю российской сельзпродукцией, подчеркнули в МИД РФ.



«Единственным, что мешает беспрепятственным торговым потокам и экспорту продовольствия и сельхозпродукции через Черное море, остается война», — ответил на это Стано. По его словам, конфликт в Украине «усугубил и без того серьезные глобальные проблемы продовольственной безопасности».



Также он напомнил, что санкции ЕС не касаются торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией между Россией и третьими странами. «Между ними по-прежнему существуют варианты платежей», — сказал представитель ЕС.



ЕС отключил Россельхозбанк от SWIFT 14 июня 2022 года, но не ввел против него блокирующих санкций. В ЕС неоднократно говорили, что изучают возможности переподключения банка к SWIFT, чтобы облегчить экспорт российской сельхозпродукции. Пока этого не произошло, Брюссель разрешил Россельхозбанку использовать факс и электронную почту. Минфин США, в свою очередь, дал разрешение JPMorgan Chase & Co на обработку платежей российского банка.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил 18 мая, что прорабатываются варианты, «эквивалентные разблокированию» SWIFT для банка.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





