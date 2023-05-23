

Безработица в Грузии за год уменьшилась на 1,4% - «Сакстат»

23.05.2023 10:41





Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2023 года составил 18%, то есть опустился на 1,4 процентных пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики страны "Сакстат".



В четвертом квартале 2022 года уровень безработицы в Грузии составил 16,1%, в третьем квартале – 15,6%, во втором квартале – 18,1%, а в первом квартале – 19,4%.



В Грузии уровень безработицы подсчитывается на основании соотношения количества трудоустроенных и безработных из экономически активного населения.



За отчетный период количество безработных сократилось на 10,4 тысячи человек (3,6%) и составило 279,2 тысячи человек. При этом в городах уровень безработицы сократился на 0,8 процентных пункта, а в селах – на 2,4.



Уровень безработицы в Грузии традиционно выше среди мужчин, чем среди женщин (20,3% к 15,1%).



В первом квартале 2023 года этот показатель в случае мужчин сократился на 1,1 процентных пункта, а среди женщин – на 1,7 п. п.

Число нанятых работников в первом квартале в Грузии выросло на 45,8 тысячи человек (5,6%) по сравнению с первым кварталом прошлого года и составило 863,5 тысячи человек. Число самозанятых выросло на 25,4 тысячи (6,6%) и составило 407,7 тысячи.



Уровень активности у мужчин выше, чем у женщин. В первом квартале этот показатель у женщин составил 41,9%, а у мужчин – 63,6%. При этом уровень активности женщин вырос на 2,9 процентных пункта, а мужчин – на 1,1 процентных пункта.





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