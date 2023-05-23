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В Кутаисский аэропорт будут выполняться девять прямых рейсов из Абу-Даби
23.05.2023 16:13
По информации Объединения аэропортов Грузии, с августа до окончания летнего навигационного сезона между Кутаиси и Абу-Даби будут выполняться регулярные рейсы по четвергам и воскресеньям.
Как отмечают в объединении, на данном этапе рейсы между Кутаиси и Абу-Даби осуществляются ежедневно. Авиакомпания Wizz Air, в тесном сотрудничестве с Объединением аэропортов Грузии, приняла решение увеличить количество рейсов с семи до девяти.
По заявлению директора Объединения аэропортов Ираклия Каркашадзе, с увеличением частоты рейсов из Абу-Даби в Кутаиси ожидается 30%-ый рост пассажиропотока, а также значительно увеличится количество международных визитеров из Ближнего Востока в регион Имерети.
По сообщению Объединения аэропортов Грузии, контент в социальных сетях блогеров и инфлюенсеров, прибывших в Кутаиси в августе 2022 года в рамках проекта «Let’s get lost with Wizz», просмотрело более 26 млн. пользователей.
После Великобритании, Испании и Австрии Грузия стала первой страной, где такой беспрецедентный и масштабный проект был осуществлен в Кутаиси и регионе Имерети.
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