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Восемь городов Казахстана и Батуми свяжут прямые рейс
23.05.2023 18:47
Восемь городов Республики Казахстан свяжут прямые рейсы в Батуми. Начало полетов запланировано на 10 июня, в течение всего сезона авиакомпания «SCAT Airlines» будет выполнять рейсы Астана-Батуми 2 раза в неделю. Об этом сообщает Министерство финансов и экономики Аджарии.
По данным Минфина Аджарии, начальник отдела управления маршрутами авиакомпании SCAT Андрей Бибер встретился с министром финансов и экономики Аджарии Джабой Путкарадзе.
Министр ознакомил представителя SCAT с растущей динамикой восстановления туризма в Аджарии, статистикой роста визитеров и запланированными проектами.
Известно, что стоимость билетов на рейс Астана-Батуми в июне составит до 800 лари.
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