

Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в Европу

25.05.2023 17:42





Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы через Тбилиси в Европу, сообщил RTVI основатель авиакомпании Тамаз Гаиашвили, передает РБК.



Полеты планируется проводить в пять городов: в Вену, Ларнаку, Милан, Париж и Салоники. Выполнять рейсы компания начнет с 15 июня.



«Посмотрим, как пойдет это дело. Но думаем, что будет достаточный спрос на этих маршрутах. Через Тбилиси будет удобнее и быстрее, чем на других направлениях», — отметил Гаиашвили.



По его словам, в Georgian Airways ожидают, что пассажирский поток между Россией и Грузией постепенно восстановится.





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