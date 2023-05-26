

Сингапурский суд обязал Credit Suisse выплатить Бидзине Иванишвили 926 миллионов долларов

26.05.2023 17:33





Суд Сингапура обязал Credit Suisse выплатить миллиардеру Бидзине Иванишвили 926 миллионов долларов, - информацию об этом распространяет Bloomberg.



Согласно решению, опубликованному судом , учрежденная в Сингапуре Credit Suisse Trust Ltd нарушила свои обязательства перед истцами, не защитив активы траста.



«Опубликованное сегодня решение неверное и рождает очень значительные юридические вопросы», — заявил пресс-спикер Credit Suisse.



Он пояснил, что Credit Suisse планирует обжаловать решение суда.



В решении суда подчеркнуто, что Credit Suisse не смог пресечь дальнейший доступ к активам частного банкира Патриса Лескодрона. В 2018 году Лескодрона признали виновным в осуществлении мошеннической схемы, посредством которой он присвоил деньги со счетов Иванишвили.



В прошлом году суд Бермудских островов вынес решение в пользу Иванишвили и постановил, что страховой отдел Credit Suisse закрывал глаза на правонарушения Лескодрона. Из-за этого Credit Suisse обязали выплатить Иванишвили более 600 миллионов долларов в качестве возмещения убытков.





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