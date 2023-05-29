

В Грузии планируют ввести временную пошлину на импорт муки

29.05.2023 13:35





По информации Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, в стране планируется ввести временную пошлину на импорт муки.



Согласно сообщению ведомства, на следующей неделе, правительству будет представлен проект соответствующего постановления.



Как указано в заявлении министерства, 27 мая состоялась встреча с представителями ассоциаций производителей зерна, пшеницы и муки и Союза производителей хлеба. На этой встрече министр сельского хозяйства сообщил, что правительство Грузии планирует ввести дополнительную пошлину на импорт муки. Предположительно, постановление вступит в силу с 10 июня.



Министр Отар Шамугия также отметил, что за последние два года местное производство пшеницы выросло на 60% и есть надежда, что нынешняя динамика сохранится и в будущем.



«В течение последних двух недель у нас были интенсивные встречи со всеми представителями, задействованными в сфере, и мы договорились о таких условиях, которые, с одной стороны, обеспечат сохранение цены на хлеб в стране, а с другой стороны, мукомольные заводы смогут работать в конкурентных условиях», — заявил Шаиугия.



По его словам, на следующей неделе правительству будет представлен проект постановления, согласно которому на импорт муки будет установлена дополнительная пошлина сроком на пять месяцев.



«Мы будем постоянно следить за ситуацией на рынке и принимать соответствующие меры. Еще раз хочу отметить, что наша главная задача – удержать цены на хлеб и, в то же время, наладить реализацию нового урожая», – пояснил Шамугия.



По сообщению министерства, на встрече также присутствовал представитель Ассоциации производителей пшеницы Владимир Бидзинашвили, который сообщил, что часть мельниц работает и сегодня, а в результате решения правительства остановленные предприятия также будут быть активированы, что обеспечит бесперебойную поставку местной пшеницы.



До этого решения в Кахетии крестьяне несколько недель проводили протесты. Они требовали от правительства помощи в реализации пшеницы и муки.



Фермеры утверждали, что из-за того, что из России в Грузию беспошлинно ввозится дешевая мука, на местную продукцию нет спроса и их урожай портится. Их основным требованием было ввести пошлину на импорт муки.





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