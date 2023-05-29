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Правительство Грузии готовит реформу автовокзалов


29.05.2023   14:51


Правительство Грузии планирует к 2025 году провести реформу перевозок пассажиров и автовокзалов, заявил на пресс-конференции министр экономики Леван Давиташвили.

Для этого подготовлены поправки в закон «Об автомобильном транспорте».

Речь идет о сертификации автовокзалов и определении требований безопасности и комфорта для пассажирских перевозок.

“Сегодня многие автовокзалы у нас существуют вне каких-либоп правил и стандартов. Этовлияет на имидж страны, восприятие со стороны туристов и отношение наших собственных граждан”, – сказал Давиташвили. .

Проект предполагает сертификацию автовокзалов по трем классам уровня сервиса. Первый, соответствующий международным стандартам, будет обязателен для крупных городов.

В небольших населенных пунктах местные муниципалитеты будут сами определять, какой класс автовокзалов необходим, в зависимости от спроса.

Одновременно будет наведен порядок в системе продажи билетов – она будет электронной.

По словам Давиташвили, к весне будущего года все автовокзалы страны должны соответствовать минимальным требованиям, а к маю 2025 года реформа автовокзалов завершится полностью.

Правительство не ожидает роста цен на билеты в резульате реформы, пообещал министр.


Источник: Новости - Грузия
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