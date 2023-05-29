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Правительство Грузии готовит реформу автовокзалов
29.05.2023 14:51
Правительство Грузии планирует к 2025 году провести реформу перевозок пассажиров и автовокзалов, заявил на пресс-конференции министр экономики Леван Давиташвили.
Для этого подготовлены поправки в закон «Об автомобильном транспорте».
Речь идет о сертификации автовокзалов и определении требований безопасности и комфорта для пассажирских перевозок.
“Сегодня многие автовокзалы у нас существуют вне каких-либоп правил и стандартов. Этовлияет на имидж страны, восприятие со стороны туристов и отношение наших собственных граждан”, – сказал Давиташвили. .
Проект предполагает сертификацию автовокзалов по трем классам уровня сервиса. Первый, соответствующий международным стандартам, будет обязателен для крупных городов.
В небольших населенных пунктах местные муниципалитеты будут сами определять, какой класс автовокзалов необходим, в зависимости от спроса.
Одновременно будет наведен порядок в системе продажи билетов – она будет электронной.
По словам Давиташвили, к весне будущего года все автовокзалы страны должны соответствовать минимальным требованиям, а к маю 2025 года реформа автовокзалов завершится полностью.
Правительство не ожидает роста цен на билеты в резульате реформы, пообещал министр.
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