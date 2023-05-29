

В 2022 году за чертой абсолютной бедности находились 15,6 процента населения страны

29.05.2023 20:21





По данным Национальной статистической службы Грузии за 2022 год, за чертой абсолютной бедности находились 15,6 процента населения страны, что на 1,9 процента меньше, чем в соответствующий период предыдущего года.



Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, абсолютная бедность означает, что человек не имеет доступа к необходимым минимальным условиям жизни.



Согласно отчету, ситуация в сельской местности намного хуже, чем в городах. В частности, в 2022 году за чертой бедности находилось 20,6 процента сельского населения, а городского – 12,3 процента.



По сравнению с 2021 годом абсолютный показатель бедности снизился во всех возрастных группах населения:



- возрастная группа до 18 лет – 20,4 процента (-2,3 процента);

- возрастная группа 18-64 лет – 15,3 процента (-2 процента);

- возрастная группа 65 лет и старше – 10,5 процента (-1,4 процента).





Следует отметить, что уровень абсолютной бедности снизился как для женщин, так и для мужчин.





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