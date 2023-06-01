

В Грузии определят места, где работать будет дозволено лишь гидам с сертификатами — Законопроект

01.06.2023 17:26





Регистрация туристической деятельности в реестре экономической деятельности станет обязательной. Это предусмотрено инициированным в Парламенте Грузии законопроектом о туризме.



Наряду с другими мерами законопроект предусматривает введение официального опознавательного знака государственного гида. В частности, государство будет определять соответствующие места, где право на осуществление деятельности экскурсовода будет иметь только лица, имеющие официальный знак государственного гида.



Авторами законопроекта являются члены парламентского большинства. Как сказано в пояснительной записи к законопроекту, правовая база в сфере туризма должна соответствовать современным требованиям и международным стандартам, а ныне действующий в Грузии закон «О туризме и курортах» устарел.



Согласно пояснительной записи, недостатки законодательства о туризме ставят перед государством задачу по надлежащему регулированию нормативно-правовой базы, регулирующей туристическую деятельность, эффективной защите прав туристов и совершенствованию туристических услуг.



По мнению авторов законопроекта, проблема заключается в отсутствии правил классификации профессиональной деятельности, что приводит к нездоровой конкуренции.



«Для дальнейшего развития сферы туризма необходимо создание обновленной правовой базы, принятие такого законодательного акта, обеспечивающего регулирование основных составляющих управления сферой туризма», — указано в тексте.



В нем также отмечено, что действующий закон Грузии «О туризме и курортах» был принят в 1997 году и не может ответить на вызовы, с которыми сегодня сталкивается туристическая сфера.



«Кроме того, без законодательных изменений невозможно изменить действующие регламенты оказания туристических услуг и привести их в соответствие с директивами Европейского союза», — говорится в пояснительной записи.



Основные тезисы законопроекта:



Регистрация туристской деятельности в реестре экономической деятельности становится обязательной;



Выполнение обязательств туроператором и поставщиком комбинированного туристического контракта определяется соответствующим страхованием ответственности и/или финансовой/банковской гарантией;



Определение вопросов регулирования туристских услуг повышенной опасности, в том числе горных, лыжных и альпийских треккинговых мероприятий. Согласно законопроекту, перечень высокорисковых туристических услуг/деятельности и порядок их реализации определяются постановлением правительства/техническим регламентом.



Право проведение горных, лыжных и альпийских походов получают лица, аттестованные аккредитованной профессиональной организацией;



Правительство определит соответствующие места, где деятельность экскурсовода будет возможна только для лиц, имеющих официальный знак государственного гида.



Критерии для получения опознавательного знака определяет Национальная администрация туризма. Лицо, имеющее официальное удостоверение гида, освобождается от платы за вход в государственные музеи и охраняемые территории.



Законопроект также предусматривает единые стандарты защиты прав потребителей в сфере туризма в отношении туристических пакетов и связанных с ними туристических договоров.



Законопроект по-новому определяет понятие туристического пакета.



Согласно законопроекту, до заключения договора поставщик услуг должен предоставить туристу подробную информацию об основных особенностях поездки в письменной или иной приемлемой для туриста форме.



Кроме того, после заключения договора туристического пакета его стоимость может быть увеличена только в том случае, если в договоре четко указано вышеизложенное, а также право туриста потребовать

снижения цены. При этом в договоре должны быть указаны правила изменения и расчета цены.



Новшеством для туроператоров является также финансовая гарантия возмещения заранее уплаченной туристом суммы, что дает туристу право на получение соответствующей компенсации. В законопроекте также определены рамки обязательств возлагаемых на туроператора.



Законопроект также предусматривает штрафы за нарушение законодательства о туризме. В частности:



Занятия альпинизмом, лыжным спортом и горным туризмом без наличия личного удостоверения и/или полиса обязательного страхования гражданской ответственности влекут наложение штрафа в размере от 500 до 1000 лари. В повторных случаях в размере от 1000 до 2000 лари.



Осуществление деятельности гидами, а также горными, лыжными и альпийскими гидами без наличия удостоверения личности влечет наложение штрафа в размере до 200 лари;



Осуществление туристских услуг повышенной опасности с нарушением требований технического регламента и/или без наличия полиса страхования профессиональной ответственности влечет наложение штрафа в размере от 800 до 1500 лари; при повторном в размере от 1600 до 3000 лари;



Осуществление соответствующей деятельности туроператорами и участниками комплексного туристического обслуживания без обеспечения влечет наложение штрафа в размере 1500 лари.



Осуществление деятельности субъектами, осуществляющими туристическую деятельность без регистрации, влечет наложение штрафа в размере 500 лари.



Воспрепятствование уполномоченному представителю правоохранительного надзора в сфере туризма в осуществлении деятельности влечет наложение штрафа в размере 300 лари.



Деятельность организации по управлению туристическим направлением без присвоения со стороны Администрации по туризму статуса «организация по управлению туристическими направлениями» влечет наложение штрафа в размере 1000 лари.



Нарушение требований обязательного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев посетителем, въезжающим в Грузию, влечет наложение штрафа в размере 300 лари.



Нарушение других требований Закона Грузии «О туризме» влечет наложение штрафа в размере 200 лари.





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