

Грузинские банки ограничат выдачу валюты россиянам

01.06.2023 21:53





С 1 сентября банки Грузии смогут немедленно выдавать россиянам с их счетов не более 20% хранящейся на них иностранной валюты, следует из распоряжения регулятора. Сейчас эта доля составляет 60%.



Средства россиян в грузинских банках стали расти по мере релокации после начала «спецоперации». Нацбанк сообщал, что россияне открыли в грузинских банках примерно 110 000 счетов и хранят там 2,42 млрд лари (около $970 млн) — больше, чем граждане любой другой страны. Во многом благодаря этим деньгам и людям, их разместившим, ВВП Грузии в прошлом году вырос на 13%.



Но эти деньги могут уйти так же быстро, как пришли, опасается регулятор и ограничивает немедленную выдачу. Средства граждан России в грузинских банках, «возможно, носят временный и нестабильный характер», что может негативно отразиться на ликвидности.



«Грузины понимают: быстрый приток средств в будущем имеет шанс превратиться в быстрый отток. Для ряда грузинских банков уход российских денег может быть критичным, — пишет инвестбанкир, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган. — Но вот методы предупреждения будущих проблем… спорные. И как раз они, эти методы, и могут спровоцировать грядущие сложности».





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