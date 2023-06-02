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В 2024 году Грузия будет принимать Всемирный день туризма
02.06.2023 12:05
«Мир и туризм» — главная тема Всемирного дня туризма в 2024 году, и очень важно, что это мероприятие пройдет в Грузии. Это очень большое достижение, и я думаю, что мы можем организовать особый праздник для Грузии, для её туристического сектора», — заявил генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН Зураб Пололикашвили после заседания комиссии, состоявшегося в Софии, где 38 стран единогласно поддержали проведение Всемирного дня туризма в Грузии в 2024 году.
По словам Зураба Пололикашвили, у Грузии есть возможность провести это мероприятие на очень высоком уровне и представить его не только конкретным целевым рынкам, но и всему миру.
«Всемирный день туризма отмечается уже более 30 лет и проводится каждый год на разных континентах. Теперь очередь за Европой, и европейская комиссия решила отпраздновать следующий Всемирный день туризма в Грузии. Принимая у себя Всемирный день туризма, Грузия представит себя всему миру. Это очень масштабное мероприятие, в котором участвуют довольно крупные делегации из стран мира. Я хотел бы поблагодарить правительство Грузии за то, что оно взяло на себя эту большую ответственность и за эту очень важную инициативу», — отметил Зураб Пололикашвили.
Инициатива грузинской делегации была поддержана единогласно.
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