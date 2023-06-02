

Российская «Red Wings» отложила запуск прямых рейсов в Грузию

02.06.2023 20:27





Российская авиакомпания Red Wings отложила начало полетов в Грузию на две недели. Согласно первоначальному плану Red Wings должна была начать полеты со 2 июня.



Как заявили в Ассоциации туроператоров России, решение принято с учетом расписания работы аэропортов.



«Исходя из расписания аэропортов, полеты из Сочи в Тбилиси запланированы с 15 июня — они будут выполняться по понедельникам и четвергам. Старт полетной программы из Москвы в Кутаиси назначен на 16 июня, рейсы предполагаются трижды в неделю — по понедельникам, средам и пятницам», — указано в сообщении.



На данный момент авиакомпания не продает билеты по этим двум направлениям.



10 мая Президент России Владимир Путин подписал два указа. Один отменяет с 15 мая визовый режим для граждан Грузии. Второй снимает запрет на перелеты между РФ и Грузией, действовавший с 2019 года.



В тот же день вечером у здания МИД Грузии прошла акция протеста против пророссийской политики правящей партии «Грузинская мечта» и заявлений лидеров правящей партии, приветствовавших решения Путина.



В грузинской оппозиции отметили, что такой шаг со стороны РФ является «результатом предательской политики» правящей партии Грузии.



Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что эти решения являются провокацией и неприемлемы «до тех пор, пока Россия продолжает свою агрессию против Украины» и оккупирует территории Грузии. Она также предложила ввести визовый режим для граждан России.



Между тем, ЕС призвал Грузию, которая рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз, поддержать авиационные санкции против Москвы, введённые в ответ на вторжение в Украину.



При этом в Госдепе США заявили, что восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией станет предметом «нарастающей обеспокоенности» США и других западных стран, которые считают, что сейчас не время для сближения с РФ.





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