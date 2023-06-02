

В Тбилиси обсудили расширение азербайджано-грузинских экономических связей

02.06.2023 22:29





В Тбилиси обсудили расширение азербайджано-грузинских экономических связей

Азербайджан и Грузия обсудили расширение экономических связей.



Как сообщает Report, этот вопрос обсужден на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.



На встрече также была выражена удовлетворенность развитием азербайджано-грузинских отношений по различным направлениям, состоялся обмен мнениями о важности совместных проектов.



Об этом M. Джаббаров написал в своем Twitter.





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