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В Тбилиси обсудили расширение азербайджано-грузинских экономических связей
02.06.2023 22:29
В Тбилиси обсудили расширение азербайджано-грузинских экономических связей
Азербайджан и Грузия обсудили расширение экономических связей.
Как сообщает Report, этот вопрос обсужден на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
На встрече также была выражена удовлетворенность развитием азербайджано-грузинских отношений по различным направлениям, состоялся обмен мнениями о важности совместных проектов.
Об этом M. Джаббаров написал в своем Twitter.
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