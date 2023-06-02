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В Тбилиси обсудили расширение азербайджано-грузинских экономических связей


02.06.2023   22:29


В Тбилиси обсудили расширение азербайджано-грузинских экономических связей
Азербайджан и Грузия обсудили расширение экономических связей.

Как сообщает Report, этот вопрос обсужден на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

На встрече также была выражена удовлетворенность развитием азербайджано-грузинских отношений по различным направлениям, состоялся обмен мнениями о важности совместных проектов.

Об этом M. Джаббаров написал в своем Twitter.


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