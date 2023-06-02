

Токаев предложил Германии заменить российскую нефть на казахстанскую

02.06.2023 22:33





Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Германии увеличить темпы поставки нефти с 200 тысяч тонн в год до 1,2 миллиона тонн. Так он предлагает заменить российскую нефть, попавшую под эмбарго Евросоюза. Об этом Токаев заявил на саммите "Центральная Азия — Европейский союз".



За пять месяцев 2023 года Казахстан отправил на нефтеперерабатывающий завод "Шведт" в Германии, который до войны принадлежал "Роснефти", 90 тысяч тонн нефти. Такими темпами до конца года Казахстан сможет поставить в Германию 200 тысяч тонн нефти. Но Казахстан, по словам Токаева, готов увеличить поставки как минимум в 6 раз.



"Имеется потенциал по доведению этого показателя до 1,2 млн тонн в год с возможностью его увеличения в будущем", — заявил президент Казахстана.



Казахстан в целом нарастил поставки нефти в Евросоюз в 2023 году. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале Казахстан экспортировал в ЕС 71% нефти, за тот же период прошлого года поставки были на уровне 65%.



Помимо Германии, казахстанскую нефть активно закупает Италия, которую до войны в Украине снабжал "Лукойл": поставки казахстанской нефти в Италию выросли в первом квартале до 38% от общего объема экспорта, в прошлом году доля была 28%. Доля экспорта казахстанской нефти во Францию выросла с 5% до 7%, в Румынию — с 4% до 7%.



При этом, как в январе 2023 года писали "Ведомости", за 2022 году Германия получила от России 1 миллион тонн нефти. Если Казахстан увеличит поставки по запланированному плану, они могут полностью заменить российские.



Однако казахстанская нефть попадает в Германию через Россию - по нефтепроводу "Дружба" - и на увеличение поставок Казахстану нужно разрешение от Минэнерго России, которое пока получено только устно.





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