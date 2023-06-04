

В Аджарии открылся туристический сезон

04.06.2023 14:03





В Аджарии открылся летний туристический сезон. Информацию об этом распространяет Национальная администрация туризма.



На территории, прилегающей к Башне Азбуки в Батуми, прошли различные мероприятия. На пляже было проведено шоу воздушных змеев, также состоялся веломарафон, для туристов устроены открытые кафе и рынки, где предприниматели предлагают гостям свою продукцию.



«В этом году впервые летний фестиваль – двухдневный и открылся он раньше традиционного, 3 июня. В первый день фестиваля состоялся грандиозный концерт. Летний туристический сезон в Батуми открылся выступлением Нуцы Бузаладзе. В летнем фестивале приняли участие музыкальные группы Loudspeakers, Monster Lobsters.



В этом году в Аджарии ожидают более 4 миллионов визитеров. Регион готов принять местных и иностранных визитеров.



По сравнению с первым кварталом 2023 года количество иностранных гостей в Аджарии удвоилось. Соответственно, доходы от туризма и путешествий увеличились на 102%. Также увеличилось количество международных визитов в Батумском аэропорту. По имеющимся данным, количество запланированных на июнь полетов по международным направлениям сравнительно с прошлым годом увеличилось на 42%.



Батуми, как город международных фестивалей, в этом году станет центром спортивных, культурных и туристических мероприятий. В Батуми запланированы такие важные и международные мероприятия, как Чемпионат Европы по футболу среди юношей до 21 года, гала-мероприятие World Tourism Awards. Также следует отметить, что Батумский стадион будет бороться за звание лучшего публичного здания», - отмечается в информации.





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