

Средний темп экономического роста в первом квартале 2023 года составил 7.2%

05.06.2023 12:48





Согласно отчету о выполнении государственной программы, положительные тенденции в направлении экономического роста продолжились и в 2023 году, а по предварительным оценкам, средний показатель экономического роста в первом квартале 2023 года составил 7,2%.



Кроме того, как сказано в документе, в 2022 году зафиксирован рост занятости и сокращение уровня безработицы, в период с января по апрель 2023 года продолжилась тенденция роста экспорта.



«Подобно 2021 году, 2022 год был полон значительных экономических вызовов, которые, в свою очередь, повлияли на экономическую политику, вызовы требовали в ответ адекватного реагирования. Несмотря на геополитические шоки и вызовы, обусловленные российско-украинской войной, Грузия смогла не только сохранить экономическую устойчивость, но и зафиксировать двузначный экономический рост также в 2022 году, он составил 10,1%.



Положительные тенденции в направлении экономического роста продолжились и в 2023 году, и, по предварительным оценкам, средний показатель экономического роста в первом квартале 2023 года составил 7.2%. Рост экономической активности положительно отразился на показателях рынка труда, в частности, в 2022 году зафиксирован рост занятости и снижение уровня безработицы. В 2022 году бедность достигла исторического минимума. В 2022 году экспорт увеличился на 31,8 процента и достиг рекордного показателя - 5,6 млрд долларов США. В период январь-апрель 2023 года продолжилась тенденция роста экспорта. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года экспорт увеличился на 23,6% и составил 1, 962,2 млн долларов США.



В 2022 году зафиксирован значительный рост прямых иностранных инвестиций – объем прямых иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом увеличился на 61,1% и составил рекордные 2 млрд долларов США. А в апреле 2023 года уровень годовой инфляции составил 2,7 процента, он сократился больше, чем ожидалось, и оказался ниже целевого показателя, установленного Национальным банком, - 3 %», - говорится в отчете.



Для справки, годовой отчет премьер-министра о выполнении правительственной программы уже представлен парламенту. Отчет охватывает период с июня 2022 года по май 2023 года. Премьер-министр Грузии лично ознакомит парламент с отчетом 30 июня.





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