

Грузия успешно возвращается к растущей динамике авиаcообщения, существовавшей до пандемии

05.06.2023 12:49





По информации правительства, Грузия успешно возвращается к растущей динамике авиасообщения, существовавшей в период до пандемии.



В годовом отчете, представленном в парламент, исполнительная власть отмечает, что по суммированным данным 2022 года, показатель восстановления авиасообщения составляет 88%, а показатель восстановления пассажиропотока – 85%.



«За первые три месяца текущего года, согласно выполненным полетам, авиарейсы восстановлены на 116%, а пассажиропоток – на 103%. Благодаря активным усилиям правительства и соответствующих ведомств, в 2022 году регулярные рейсы в направлении Грузии начали выполнять следующие авиакомпании: Condor, FLYONE Armenia, Varesh Airlines, Flyadeal, Armenia Airways, Pars Air, Southwind Airlines, Air Moldova, Thai Air Asia X и FlyArna. В 2023 году на авиарынок Грузии выйдет авиакомпания Sunexpress.



Примечательно, что с августа 2022 года компания-лоукостер Wizz Air добавила второй самолет, а с июня и декабря 2023 года анонсировано добавление третьего и четвертого самолетов авиакомпании», — говорится в документе.



Правительство отмечает, что в среднем в неделю в международных аэропортах Грузии совершается 350 регулярных рейсов.



«В период летней навигации полеты будут выполняться более чем 40-ка авиакомпаниями, более чем в 30 стран мира, с периодичностью около 555 рейсов в неделю, что положительно скажется на пассажиропотоке и постепенном восстановлении туризма в стране», — говорится в отчете.





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