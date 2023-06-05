

Правительство Грузии назвало сумму, потраченную для помощи Украине

05.06.2023 13:14





В 2022 году помощь, оказанная Грузией Украине и украинским гражданам в стране, составила около 38 миллионов лари ( около $14,5 млн). Об этом говорится в отчете правительства, представленном в парламент.



В документе отмечается, что «с начала полномасштабной военной агрессии России в Украине Грузия решительно продолжала поддерживать Украину в политико-дипломатическом и гуманитарном направлениях».



С начала войны Грузия поддержала более 500 деклараций и решений по Украине, присоединилась к совместным заявлениям в рамках Крымской платформы, а также к «Бучинской декларации».



Правительство сообщает, что более 26 000 украинцев в Грузии получили поддержку через различные социальные и образовательные программы.



Отчет правительства Грузии о работе за прошлый сегодня обсуждают на заседании бюро. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили будет представлять этот документ лично, по предварительным данным, 30 июня. Отчет охватывает все сферы – от прав человека и экономического положения в стране, до внешней политики.





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