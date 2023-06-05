

Вольский: Хабеишвили хочет сохранить коалицию вокруг себя, цепляясь за имя Саакашвили

05.06.2023 15:08





«Леван Хабеишвили хочет сохранить вокруг себя коалицию», — заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



Гия Вольский прокомментировал заявление председателя «Национального движения», где Леван Хабеишвили отметил: «Все должны говорить с нами, пусть приходят и, если они захотят, мы поможем им получить 5-7%, чтобы завтра, послезавтра было коалиционное правительство».



По словам Вольского, у «Национального движения» нет ни идеи, ни видения.



«Комментировать заявления Левана Хабеишвили становится все сложнее. Факт, что он хочет сохранить коалицию вокруг себя. Для этого имя Саакашвили — это тростинка, за которую можно ухватиться. У него нет интеллектуальных ресурсов, чтобы угодить другим политическим и радикальным силам своими программами или мыслями. Частое упоминание имени Саакашвили — способ выбраться из болота. Кезерашвили, Мерабишвили, Адеишвили, Хабеишвили — это одна агрессивная группа с революционной жилкой и возглавляемая человеком, мобилизовавшим достаточно много ресурсов, в том числе разграбив грузинскую армию. У этой партии нет идеи, видения, и её сценарий не изменился», — сказал Гия Вольский.







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