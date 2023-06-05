

Гарибашвили: У нас достаточно высокий экономический рост

05.06.2023 16:09





По заявлению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в стране фиксируется достаточно высокий экономический рост и необходимо сохранить положительную динамику.



По словам Гарибашвили, главным фактором, обусловливающим этот рост, является мир и та верная политика, которую проводит правительство.



«В апреле у нас был 7,5%-й экономический рост, что очень обнадеживает на фоне текущей очень сложной геополитической обстановки. В апреле объем экспорта увеличился на 20%, а рост доходов, полученных от туризма, в первом квартале этого года превысил 100%. Рост фиксируется в строительном секторе, в страховом и финансовом, транспортном, информации и коммуникации.



В целом динамика очень позитивная и это нужно сохранить. Как известно, главным обусловливающим все это является тот мирный период, который у нас в стране, а также та верная политика, осуществляемая нашей властью



Также, хочу сказать, что особенно активизировался бизнес-сектор. В первом квартале года оборот бизнес-сектора увеличился на 15%, что составляет 44 миллиарда лари. Существенный вклад в рост экономики также внесли рост торговли, информации и коммуникаций, строительства, средств размещения и т.д. У нас очень положительная динамика по всем направлениям», — заявил Ираклий Гарибашвили.







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