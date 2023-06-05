

Премьер: Занятость на историческом максимуме, а безработица сократилась до исторического минимума

05.06.2023 19:02





Можно сказать, что занятость находится на историческом максимуме, а безработица сократилась до исторического минимума, - об этом заявил перед началом заседания правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По его словам, показатель бедности также сократился и достиг исторического минимума.



«Количество рабочих мест в первом квартале увеличилось, в первом квартале рабочих мест создано на 42 тысячи больше и составило 716 тысяч. Это является рекордным показателем количества трудозанятых в бизнес-секторе в первом квартале. В том числе, хочу отметить, что у нас был достаточно высокий показатель за первый квартал 2020 года, тогда эффект пандемии еще не отразился, тогда это была 31 тысяча, что считалось одним из лучших показателей на то время. А теперь в первом квартале мы имеем рост в направлении трудозанятости на 42 тысячи, это очень радостная информация.



Можно сказать, занятость находится на историческом максимуме, а безработица сократилась до исторического минимума. Также бедность сократилась и находится на историческом минимуме. Для сравнения отмечу, что уровень безработицы в 2010 году был 27%, а сейчас снизился до 17%», - сказал Гарибашвили.





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