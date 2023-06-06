

Венгрия отказалась инвестировать в газовый хаб Путина в Турции

06.06.2023 10:48





Компрессорная станция «Русская» газопровода «Турецкий поток»«Газпром»

Все больше стран открещиваются от плана Владимира Путина перенаправить российский газ в Европу через Турцию. Сперва инвестировать в проект отказалась Анкара, а теперь — Будапешт.



Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что республика не планирует становится акционером газового хаба в Турции для юго-восточной Европы. Хотя страна, по его словам, заинтересована в таких поставках, Турция все равно неизбежно станет ключевым поставщиком газа в регион. В том числе Анкара сможет поставлять российский газ по «Турецкому потоку», отметил он.



«Мы полагаемся на Турцию как на партнера по транзиту. Но у нас нет цели покупать какие-либо акции в Турции в какой-либо энергетической инфраструктуре», — сказал Сийярто (цитата по «Интерфаску»).



В октябре прошлого года Путин предложил перенаправить «утраченный объем транзита» по «Северным потокам» в Турцию и создать там «крупнейший газовый хаб для Европы». Он поделился идеей с президентом республики Реджепом Эрдоганом, который одобрил инициативу.



В начале января Анкара начала реализовывать предложение: министр энергетики Турции Фатих Домнёз оценил сроки подготовки к строительству в 12 месяцев. Разработкой проекта занялись «Газпром» и турецкая Botas. Российский вице-премьер Александр Новак предлагал поучаствовать в проекте другим экспортерам: например, Алжиру, Катару и Азербайджану.



Турция планировала в феврале обсудить проект с потенциальными странами-участницами, однако переговоры отложили после разрушительных землетрясений на юго-востоке страны, в результате которых погибло порядка 46 тысяч человек. Всемирный банк оценил прямой физический ущерб от стихии в $34,2 млрд.



После катастрофы переговоры по строительству хаба прекратились. В марте Анкара заявила, что приняла решение отказаться от инвестиций в проект из-за необходимости заниматься ликвидацией последствий землетрясений.



Член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан предложил России взять все расходы на себя. По его словам, после землетрясений в Турции «многое изменилось», сменились приоритеты.



«Сейчас у нас нет денег на его возведение. Если у России есть деньги — пожалуйста, начинайте строить хаб. Все зависит от инвестиций», — говорил Эрхан «РИА Новости».



До этого об отсутствии интереса к проекту заявил один из покупателей газа из России — Италия. Объемов, которые сейчас поступают в страну через Украину, достаточно, а строительство хаба приведет к удорожанию топлива, говорил глава крупнейшего энергоконценра страны Eni Клаудио Дескальци.





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