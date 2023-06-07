

За последние 5 лет и 4 месяца в Грузию было ввезено 3 162 180 тонн изотопов

07.06.2023 14:23





За последние 5 лет и 4 месяца в Грузию было ввезено 3 162 180 тонн изотопов (код 2845). Из них 98% (3, 1 млн. долларов) были куплены в 2022 году и за 4 месяца 2023 года.



По годам импорт изотопов выглядит следующим образом: 2018 год – 2 950 долларов (0 тонн), 2019 год – 30 990 (0 тонн), 2020-1 260 (0.01 тонны), 2021-2 220 (0.03 тонны), 2022-1 246 610 (4.1 тонны), 2023 (январь-апрель) – 1 878 150 долларов (5 тонн).



При этом за 4 месяца 2023 года в Грузию поступило больше изотопов, чем за последние 5 лет. Импорт этого продукта в Грузию в 2022-2023 годах вырос на 8250%. Среди стран, откуда Грузия получает изотопы, на первом месте – Япония - 2, 7 млн. долларов, затем следуют Россия – 366 920 долларов, и Германия - 23 520 долларовю



В перечне товаров двойного назначения, составленном министерством экономики Грузии в соответствии с международными нормами, в список импортируемых изотопов входят следующие вещества: тяжелая вода (оксид дейтерия), – дейтерий и его соединения; его соединения, обогащенные водородом и дейтерием; смеси и растворы, содержащие эти продукты, бор, обогащенный изотопом бор 10 (10В) выше уровня естественного распространения изотопов, таких как: элементарный бор, борсодержащие соединения и смеси, их товары, отходы и стоки любого из них, гелий-3 (3He), смеси, содержащие гелий-3, и любые продукты или инструменты, содержащие его (не относящиеся к продуктам, содержащим массу гелия-3 менее 1 г).





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