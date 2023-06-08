

В Грузии не ожидается повышение энерготарифов - глава НКРЭГ

08.06.2023 12:56





Председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии Давид Нармания ознакомил представителей СМИ с отчетом о деятельности НКРЭГ за 2022 год.



По словам Давида Нармания, тарифы на электроэнергию и природный газ в Грузии одни из самых низких по сравнению со странами региона и Европы. В частности, как пояснил Нармания, с точки зрения низкой ставки тарифов Грузия занимает второе место по единой шкале.



«Что касается потребительских тарифов, то они уже давно не меняются. Комиссия в прошлом году пересмотрела тарифы на электроэнергию и оставила их без изменений. Также мы установили тарифы на природный газ в осенне-зимний период прошлого года. Соответственно, мы установили новые тарифы на пять лет, которые остались без изменений. Эта тенденция будет сохраняться и в ближайшее время, как минимум год, полтора, повышения тарифов на электроэнергию мы не ожидаем, так же как и тарифов на природный газ, которые мы установили на долгосрочный период, здесь повышения тоже не ожидается», — заявил Давид Нармания.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





