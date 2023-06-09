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Между Грузией и Молдовой возобновляется авиасообщение
09.06.2023 21:57
С 20 июня возобновляется прямое авиасообщение между Грузией и Молдовой.
По информации грузинского Агентства гражданской авиации, авиакомпания FLYONE планирует выполнять ежедневные рейсы по маршруту Кишинев-Тбилиси-Кишинев.
Грузинские авиационные власти удовлетворили заявку FLYONE на выполнение полетов накануне, 8 июня.
Ранее авиакомпания Air Moldova, выполнявшая рейсы из Кишинева в Тбилиси, прекратила полеты из-за финансовых проблем.
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