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Премьер-министр Грузии провел заседание Экономического совета
10.06.2023 14:51
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел очередное заседание Экономического совета. Встреча прошла в Администрации правительства.
Участники заседания рассмотрели текущие экономические проекты и планы на будущее. Обсуждались положительные показатели экономического роста. Как отметили участники заседания, несмотря на существующие вызовы, экономика Грузии сохраняет устойчивость и в апреле 2023 года зафиксирован экономический рост на уровне 7,5%, а в период с января по апрель этого года средний темп экономического роста составил 7,3%. В апреле объем экспорта увеличился на 20,4%, а в первом квартале 2023 года рост доходов от туризма превысил 100%.
На встрече также было отмечено, что бедность и безработица в стране на историческом минимуме.
Был подчеркнут положительный темп роста прямых иностранных инвестиций, объем которых в первом квартале 2023 года составил 496,6 млн долларов США, что на 56,0% больше по сравнению с показателем первого квартала допандемийного 2019 года.
Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии.
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