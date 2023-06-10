

Премьер-министр Грузии провел заседание Экономического совета

10.06.2023 14:51





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел очередное заседание Экономического совета. Встреча прошла в Администрации правительства.



Участники заседания рассмотрели текущие экономические проекты и планы на будущее. Обсуждались положительные показатели экономического роста. Как отметили участники заседания, несмотря на существующие вызовы, экономика Грузии сохраняет устойчивость и в апреле 2023 года зафиксирован экономический рост на уровне 7,5%, а в период с января по апрель этого года средний темп экономического роста составил 7,3%. В апреле объем экспорта увеличился на 20,4%, а в первом квартале 2023 года рост доходов от туризма превысил 100%.



На встрече также было отмечено, что бедность и безработица в стране на историческом минимуме.



Был подчеркнут положительный темп роста прямых иностранных инвестиций, объем которых в первом квартале 2023 года составил 496,6 млн долларов США, что на 56,0% больше по сравнению с показателем первого квартала допандемийного 2019 года.



Информацию распространяет пресс-служба аппарата правительства Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





