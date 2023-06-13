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Бастующие в Чиатура шахтеры начали голодовку
13.06.2023 14:24
Бастующие в Чиатура шахтеры начали голодовку. На данный момент к этой форме протеста прибегли 9 человек.
По их словам, решение о начале голодовки было принято после того, как компания не пошла на уступки. Бастующие требуют повышения зарплаты.
«Мы 6 дней просили минимума, сегодня уже одно из безоговорочных требований — повышение зарплаты. Также улучшение мер безопасности, снабжение, в и без того опасных условиях наше здоровье не должно быть повреждено. Мы не прекратим голодовку, пока не добьемся результатов. Мы просим власть заинтересоваться требованиями шахтеров», - сказал один из участников голодовки.
Уже больше недели шахтеры требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и соблюдения безопасности труда.
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