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Бастующие в Чиатура шахтеры начали голодовку


13.06.2023   14:24


Бастующие в Чиатура шахтеры начали голодовку. На данный момент к этой форме протеста прибегли 9 человек.

По их словам, решение о начале голодовки было принято после того, как компания не пошла на уступки. Бастующие требуют повышения зарплаты.

«Мы 6 дней просили минимума, сегодня уже одно из безоговорочных требований — повышение зарплаты. Также улучшение мер безопасности, снабжение, в и без того опасных условиях наше здоровье не должно быть повреждено. Мы не прекратим голодовку, пока не добьемся результатов. Мы просим власть заинтересоваться требованиями шахтеров», - сказал один из участников голодовки.

Уже больше недели шахтеры требуют повышения заработной платы, улучшения условий труда и соблюдения безопасности труда.


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