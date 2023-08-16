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Пассажиропоток в Международном аэропорту Кутаиси вырос на 123%
16.08.2023 19:22
Поток пассажиров в Международном аэропорту Кутаиси вырос на 123% по сравнению с показателем 2019 года, заявляет ООО «Объединенные аэропорты Грузии».
В июле в Кутаисский аэропорт имени Давида Агмашенебели прибыли 189 166 пассажиров.
Кроме того, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов: до пандемии в июле 2019 года было выполнено 267 рейсов. А за аналогичный период 2023 года — 517 рейсов. Рост составил 94%.
Наблюдается и стабильный рост числа пассажиров Кутаисского аэропорта по сравнению с допандемическим периодом.
«За 7 месяцев — в январе-июле Международный аэропорт Кутаиси обслужил 856 646 пассажиров, что на 90% больше по сравнению с показателями 2019 года. <>
Количество рейсов за 7 месяцев (январь-июль 2023 года — ред.) приблизилось к историческому максимуму. Международный аэропорт Кутаиси обслужил 2 590 рейсов, что на 76% больше, чем в период до пандемии», — заявляют в «Объединенных аэропортах Грузии».
Отмечается, что с июня 2023 года Wizz Air вернула в Кутаисский аэропорт свой третий самолет и осуществляет регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань.
А с 4 июня казахстанский лоукостер FlyArystan добавил новое направление — Алматы-Кутаиси-Алматы.
По данным объединения, на данном этапе из Международного аэропорта Кутаиси рейсы выполняют 5 авиакомпаний, которые летают по 35 направлениям в 18-ти странах мира.
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