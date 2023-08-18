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Показатель экспорта агропродовольственной продукции увеличился - Особый рост по спиртным и безалкогольным напиткам, вину
18.08.2023 20:03
По данным 7 месяцев 2023 года, стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии составила 787,5 млн долларов США, что на 27.7% выше показателя аналогичного периода предыдущего года. Информацию об этом распространяет Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
По данным ведомства, из Грузии в Евросоюз экспортирована агропродовольственная продукция стоимостью 89,0 млн долларов США, что на 2,2% больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года.
«Также увеличился экспорт напитков, живых животных и другой продукции. Особый рост зафиксирован в отношении спиртных напитков, вина, безалкогольных газированных напитков, голубики и консервированных фруктов. Данные за 7 месяцев 2023 года (январь-июль) выглядят так:
Стоимость экспорта вина – 150,5 млн долларов США (рост 24,3%);
Стоимость экспорта спиртных напитков – 98,8 млн долларов США (рост 46,1%);
Стоимость экспорта минеральной и пресной воды - 77,1 млн. долларов США (рост 38,2%);
Стоимость экспорта безалкогольных газированных напитков – 67,1 млн долларов США (рост 62,5%);
Стоимость экспорта голубики – 18,2 млн долларов США (рост 118%);
Стоимость экспорта живого крупного рогатого скота – 36,0 млн долларов США (рост 65%);
Стоимость экспорта живых овец – 15,3 млн долларов США (рост 66%);
Стоимость экспорта рыбьего жира – 15,2 млн долларов США (рост 35%);
Стоимость экспорта фруктовых и овощных соков – 9,7 млн долларов США (рост 38%);
Стоимость экспорта лавра – 9,0 млн долларов США (рост 21%);
Стоимость экспорта улиток – 368,3 тыс. долларов США (рост 49%).
Следует отметить, что по данным 7 месяцев 2023 года, экспорт меда (стоимость экспорта 390 тысяч долларов США) осуществлен в 12 стран мира, и основным рынком экспорта являются страны-члены ЕС (Чехия, Франция, Германия). По данным 7 месяцев 2023 года, агропродовольственные товары экспортировались из Грузии в США, страны-члены ЕС, Турцию, Азербайджан, Армению, Украину, Китай, Россию и другие страны», - говорится в информации.
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