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Реализаторы топлива планируют судиться с Агентством по конкуренции Грузии
19.08.2023 16:38
Желание обратиться в суд с иском против Агентства по конкуренции Грузии уже изъявили 2 из 5 компаний-реализаторов топлива, которые ведомство оштрафовало за влияние на сохранение высоких цен на розничном рынке автомобильного топлива.
В компании Socar Georgia не согласны с решением агентства и надеются, что им «будет предоставлена возможность изложить свои аргументы, и добиться справедливого результата».
В судебный спор с Национальным агентством по конкуренции Грузии намерена вступить и Wissol Georgia:
«По поводу заключения Национального агентства по конкуренции поясняем, что несмотря на то, что сумма штрафа, установленная агентством, минимальна, мы собираемся обратиться в судебные инстанции, так как не разделяем и не согласны с содержанием, изложенным в решении агентства. В целом за первые 8 месяцев 2022 года рынок нефтепродуктов характеризовался повышенной турбулентностью, в основе которой лежали объективные факторы, возникшие в регионе», — заявляют в компании.
SOVA
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