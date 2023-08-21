

«Грузстат»: внешнеторговый оборот в январе-июле увеличился на 18%

21.08.2023 15:28





По предварительным данным Национальной статистической службы Грузии (Грузстат), в январе-июле 2023 года внешнеторговый оборот с товарами в Грузии (без учета незадекларированной торговли) составил 12,1 миллиарда долларов США, что на 18 процентов больше показателя соответствующего периода предыдущего года.



По данным «Грузстата», из них экспорт составляет 3,58 млрд долларов США (рост на 15,9%), а импорт — 8,52 млрд долларов США (рост на 19%). По экспресс-данным Статистической службы, отрицательное сальдо торгового баланса Грузии в январе-июле 2023 года составило 4,94 млрд долларов США, что составляет 40,8% внешнеторгового оборота.



По данным «Грузстата», в январе-июле 2023 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 80,8 процента.



Тройка лидеров по экспорту:



Армения — 495,0 млн. долларов США;

Азербайджан — 485,3 млн. долларов США;

Россия — 416,2 млн. долларов США.



По данным «Грузстата», в январе-июле 2023 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 70,7 процента. В тройку лидеров входят:



Турция — 1,42 миллиарда долларов США;

Россия — 1,09 млрд долларов США;

США — 975,3 млн. ДОЛЛАР США.



Национальная служба статистики отмечает, что в январе-июле 2023 года доля десяти крупнейших стран-торговых партнеров в общем внешнеторговом обороте Грузии составила 68,7 процента.



Крупнейшими торговыми партнерами страны являются:



Турция — 1,69 млрд долларов США;

Россия — 1,5 миллиарда долларов США;

США — 1,02 млрд долларов США.



По данным ведомства, в январе-июле 2023 года легковые автомобили заняли первое место в десятке экспортных категорий ($1,18 млрд), что составило 32,9% от общего объема экспорта. Второе место занимают медные руды и концентраты на сумму 380,6 млн долларов США (10,6% от общего объема экспорта), а третье место – натуральные виноградные вина на сумму 150,3 млн долларов США (4,2%).



Кроме того, крупнейшая товарная группа импорта в январе-июле 2023 года была представлена в виде легковых автомобилей, импорт которых составил 1,62 млрд долларов США (19%). Нефть и нефтепродукты заняли второе место с 608,5 млн. долларов США (7,1%), а на третьем месте расфасованные лекарственные средства на сумму 307,7 млн. долларов США (3,6%).





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