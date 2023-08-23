

Инициатива ЕНД - выделить субсидии виноградарям, потерявшим урожай из-за непогоды

23.08.2023 12:43





«Национальное движение» выходит с инициативой, чтобы виноградари, потерявшие урожай из-за непогоды, получили выделенные в качестве субсидии 20 тетри за каждый килограмм в соответствии с прошлогодним урожаем.



Как заявил член «Нацдвижения» Георгий Ботковели на проведенном в офисе партии брифинге, данное решение станет облегчением для пострадавших фермеров, чтобы они могли оплатить свои счета.



«Можно сказать, что в Кахетии в этом году как минимум 50% семей фактически не смогут провести сбор урожая, который фактически полностью уничтожен из-за непогоды.



К примеру, если конкретный крестьянин в прошлом году собрал 5 тонн винограда, а в этом году его урожай был полностью уничтожен, то он должен получить компенсацию по 20 тетри выделенной субсидии в соответствии с этими 5 тоннами. Реально это составит не менее 1000 лари, что поможет этим крестьянам расплатиться с долгами.





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