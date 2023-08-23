|
|
|
Инициатива ЕНД - выделить субсидии виноградарям, потерявшим урожай из-за непогоды
23.08.2023 12:43
«Национальное движение» выходит с инициативой, чтобы виноградари, потерявшие урожай из-за непогоды, получили выделенные в качестве субсидии 20 тетри за каждый килограмм в соответствии с прошлогодним урожаем.
Как заявил член «Нацдвижения» Георгий Ботковели на проведенном в офисе партии брифинге, данное решение станет облегчением для пострадавших фермеров, чтобы они могли оплатить свои счета.
«Можно сказать, что в Кахетии в этом году как минимум 50% семей фактически не смогут провести сбор урожая, который фактически полностью уничтожен из-за непогоды.
К примеру, если конкретный крестьянин в прошлом году собрал 5 тонн винограда, а в этом году его урожай был полностью уничтожен, то он должен получить компенсацию по 20 тетри выделенной субсидии в соответствии с этими 5 тоннами. Реально это составит не менее 1000 лари, что поможет этим крестьянам расплатиться с долгами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна